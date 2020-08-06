За день в Костанайской области зарегистрировано три лесных пожара

Природные пожары продолжаются на территории Костанайской области. Подробности о некоторых из них сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области

4 августа в 13:36 в Мендыкаринском районе, в сельском округе Краснопресненский , в 5 километрах от села Балыкты произошло загорание сухой травы (сенокосных угодий) площадь горения предварительно составило 150 Га, с переходом на лесные околки КГУ «Узынкольское учреждения лесного хозяйства» площадь предварительная 30 Га. Общая площадь пожара составило 180 Га. Пожар был локализован 5 августа в 07:00 часов. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

4 августа в 17:20 в Алтынсаринский районе,в сельском округе М. Хакимжанова , в 3 километрах от села Сатай произошло загорание сухой травы, не покрытой лесом на площади 20 Га, и лесных околков КГУ «Аракарагайское учреждение лесного хозяйства» на площади 1,7 Га. Общая площадь пожара составила 21,7 Га. Пожар локализован в 21:45 часов. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

4 августа в 19:10 в Карабалыкский районе, в 15 километрах от села Михайловка на территории КГУ «Михайловского учреждения лесного хозяйства» произошло загорание лесных околков (осина, берёза) на общей площади 0,5Га. Причина пожара устанавливается. Противопожарная служба ДЧС не привлекалась. Локализован в 21:40 часов.

Чтобы обезопасить себя, своих родных и близких от трагедии, соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения, немедленно сообщите об этом по телефонам «101» или «112».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.