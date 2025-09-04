«Как селедки в бочке!» Костанайцы вот уже несколько дней присылают в редакцию сообщения с возмущениями. Пассажиры недовольны новым графиком движения автобусов, который ввел аким областного центра.

Добраться к месту работы, по словам пассажиров, теперь стало настоящим квестом «попадешь-не попадешь».

Читайте также: Почему так произошло?

Вот одно из сообщений от жительницы Костаная.

«В 7.15 примерно уже на ДК «Строитель» 27 автобус был полный, а это вторая остановка от конечной, шел дождь, всю дорогу, как селедки в банке, в 7.38 на остановке «Хлебзавод» не вошли 2 человека, подъехали к следующей остановке — «Дом печати», а там ещё человек 15 направились к автобусу. Достаточно побывать на этих остановках утром, чтобы понять всю картину происходящего. Вечером обратно- тоже самое. В 19-ый — уже утром на ДК «Строителе» невозможно сесть в автобус»,- пишет подписчица

Одни горюют, другие хотят «помочь» тем, кто едет в переполненных автобусах. В редакцию прислали сообщение с просьбой разместить объявление. В нем говорится о том, что автовладеец готов по пути брать с собой людей, которые добираются из КЖБИ в сторону центра и далее.

Спросили: бесплатно?

«За 200 тенге договоримся. И мне на бензин и им по пути».

Тем временем, сегодня в отделе ЖКХ обещали прокомментировать ситуацию с автобусами в Костанае.

Напомним, автобусы изменили график движения. Названы маршруты.

