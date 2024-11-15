За долги по алиментам — ограничение свободы: жителя Рудного осудили





В Костанайской области должников по алиментам привлекают к официальному трудоустройству, чтобы обеспечить регулярные выплаты на содержание детей. Для этого по инициативе прокуратуры во всех регионах области проводятся ярмарки вакансий «Enbek қолдау» , где работу предлагают государственные и частные предприятия.

Как сообщили в прокуратуре, с начала года через такие ярмарки удалось трудоустроить более 100 должников, благодаря чему дети начали регулярно получать алименты.

Кроме того, прокуратура на постоянной основе контролирует работу уполномоченных органов по взысканию задолженности. Особое внимание уделяется неплательщикам, которые скрывают доходы или намеренно уклоняются от официального трудоустройства.

Так, в Рудном к уголовной ответственности привлекли мужчину, который длительное время не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Несмотря на административное наказание и неоднократные предупреждения, при задолженности 3,5 млн тенге он не предпринимал попыток трудоустроиться и погасить долг.

По инициативе прокуратуры было начато досудебное расследование. Суд признал мужчину виновным и назначил ему один год ограничения свободы . Теперь он обязан соблюдать установленные судом ограничения, в том числе регулярно отмечаться в службе пробации, находиться дома в ночное время и не посещать увеселительные заведения.

По данным прокуратуры, с начала года по актам прокурорского надзора защищены права более 200 несовершеннолетних. К административной ответственности за неисполнение судебных решений о взыскании алиментов привлечены 132 должника, к уголовной — 25 человек. Общая сумма взысканной задолженности превысила 240 млн тенге.

В прокуратуре отметили, что работа по защите прав детей и взысканию алиментной задолженности будет продолжена.

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