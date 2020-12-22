За фейерверки после 23 часов могут наказать жителей Костанайской области

В преддверии новогодних праздников полицейские Костанайской области проводят операцию «Пиротехника -2020». Цель мероприятия — обеспечение общественной безопасности, а также контроль за соблюдением гражданами установленных правил оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением. Оперативно-профилактическое мероприятие продлится 7 января 2021 года.

Полицейские совместно с сотрудниками ДЧС разъясняют правила приобретения, хранения, реализации и использования пиротехнических изделий. Стражи порядка в местах продажи пиротехники проводят рейдовые мероприятия.

Как отметила начальник отдела Управления полиции города Костаная Елена Семиволова, жителям области необходимо приобретать сертифицированную продукцию в специализированных магазинах или специально отведенных местах. В инструкции должны быть прописаны расстояния для использования петард, бенгальских огней и фейерверков.

В случае запуска фейерверков после 23 часов граждане могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение тишины и по статье 436 КоАП РК «Стрельба из огнестрельного оружия, взрыв пиротехнических устройств в населенных пунктах».

Напомним, что в настоящее время все массовые мероприятия запрещены в связи с эпидемиологической ситуацией.

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