За газ нужно будет платить больше. Насколько вырастет тариф для казахстанцев

Министерство энергетики Казахстана подготовило проект приказа об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке.

Предельные оптовые цены повысятся в среднем на 15%, сообщает informburo.kz

Сейчас средняя розничная цена на товарный газ в Казахстане для населения составляет 22,06 тенге/м3. При повышении предельных оптовых цен на 15% розничные цены для населения в Казахстане вырастут в зависимости от региона: от 1,1 до 3,87 тенге /м3 (без учета НДС). Средний рост составит порядка 2,7 тенге/м3.

«Повышение предельных оптовых цен на товарный газ обусловлено ростом себестоимости поставок товарного газа, снижением производства товарного газа и ростом потребления товарного газа на внутреннем рынке», – пояснили в Минэнерго.

Новые предельные цены установят на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2028 года с разбивкой по годам отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы.

В соответствии с законодательством РК повышение предельных оптовых цен не должно превышать 15% в течение одного календарного года.

Документ утвердят не позднее 15 мая.

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