USD 430.8
EUR 506.36
RUB 5.48
  1. Home
  2. Новости
  3. За гибель пенсионерки осуждена жительница Костаная

За гибель пенсионерки осуждена жительница Костаная

фото из открытых источников

Vinkmag ad

Она признана виновной в нарушении правил дорожного движения лицом, управлявшим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело о ДТП, в отношении 58-летней жительницы областного центра, рассмотрел костанайский суд №2.

Вечером 31 июля в одном из костанайских дворов на проспекте Кобланды батыра, женщина-водитель, управляя автомобилем марки Рено Логан, совершила наезд на 70-летнюю местную жительницу. Пенсионерка от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Сообщается, что в ходе судебного разбирательства подсудимая вину полностью признала, в содеянном раскаивалась. Причину ДТП объяснила роковой случайностью. В момент, когда она пыталась окриком остановить пешехода, она перепутала газ с тормозом. Потерпевшая сторона согласилась с заключением процессуального соглашения, просила учесть ее мнение по поводу наказания, а именно: не лишать подсудимую свободы, так как претензий к ней не имеет.

Учитывая эти обстоятельства, а также предпенсионный возраст подсудимой, суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с лишением прав на управление транспортом на 5 лет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В дошкольных организациях региона сохраняется дефицит мест