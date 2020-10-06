За гибель пенсионерки осуждена жительница Костаная

Она признана виновной в нарушении правил дорожного движения лицом, управлявшим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело о ДТП, в отношении 58-летней жительницы областного центра, рассмотрел костанайский суд №2.

Вечером 31 июля в одном из костанайских дворов на проспекте Кобланды батыра, женщина-водитель, управляя автомобилем марки Рено Логан, совершила наезд на 70-летнюю местную жительницу. Пенсионерка от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Сообщается, что в ходе судебного разбирательства подсудимая вину полностью признала, в содеянном раскаивалась. Причину ДТП объяснила роковой случайностью. В момент, когда она пыталась окриком остановить пешехода, она перепутала газ с тормозом. Потерпевшая сторона согласилась с заключением процессуального соглашения, просила учесть ее мнение по поводу наказания, а именно: не лишать подсудимую свободы, так как претензий к ней не имеет.

Учитывая эти обстоятельства, а также предпенсионный возраст подсудимой, суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с лишением прав на управление транспортом на 5 лет.

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