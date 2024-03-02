За гневный пост в Instagram оштрафовали казахстанку на 664 тысячи тенге

За гневный пост в Instagram наказал суд жительницу Восточно-Казахстанской. Её признали виновной в распространении заведомо ложных сведений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда района Алтай.

Жительница Восточно-Казахстанской области работала поваром кафе в городе Алтае с июля 2022 года. В ноябре 2023 года ее уволили по инициативе работодателя. Далее женщина в состоянии гнева умышленно разместила на своей странице в Instagram видеообращение, где сообщила об антисанитарии в кафе.

В кафе в январе 2024 года провели проверку. По результатам которой изложенные в видео доводы не подтвердились. Никаких нарушений выявлено не было. Таким образом, женщина совершила административное правонарушение — публичное распространение с использованием СМИ заведомо ложных сведений, которые не соответствуют действительности, порочат честь и достоинство другого лица.

В суде женщина признала свою вину, раскаялась и пояснила, что удалила пост в социальной сети. Женщина просила наложить на нее взыскание в виде административного штрафа.

Суд привлек гражданку к административному штрафу в размере 180 месячных расчетных показателей (664 560 тенге в 2024 году). С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств суд сократил размер штрафа на 30 процентов. Итоговая сумма штрафа составила 434 700 тенге.

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