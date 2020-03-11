За год из Костанайской области эмигрировали более 5700 человек

За январь–декабрь 2019 года внутренний миграционный поток в Казахстане достиг 1,1 миллиона человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Это больше на 25,6% по сравнению с январём–декабрём 2018 года (888,4 тысячи человек).

Что касается внешней миграции, за январь–декабрь 2019 года число прибывших составило 12,26 тысячи человек (минус 4,1% за год), число выбывших — сразу 45,2 тысячи человек (плюс 8% за год).

В число прибывших в Казахстан мигрантов вошли 1,7 тысячи детей и подростков, 9,5 тысяч жителей трудоспособного возраста и 1,1 тысячи пенсионеров. Выбыли 11,7 тысячи детей и подростков, 31,5 тысячи трудоспособных граждан и 2,1 тысячи пенсионеров.

В национальном разрезе наибольшее количество прибывших в страну — казахи (7 тыс.); кроме того, прибыло 2,65 тысяч русских и 301 каракалпак.

Выбыло 32,8 тысяч русских, 3,2 тысячи немцев и 3 тысячи украинцев.

Основной поток эмигрантов выбыл из Восточно-Казахстанской (7,1 тыс. человек), Карагандинской (5,8 тыс. человек) и Костанайской (5,7 тыс. человек) областей.

Наибольший поток иммигрантов прибыл в Мангистаускую (2,5 тыс. человек) и Алматинскую (2,1 тыс. человек) области, а также в Алматы (1,4 тыс. человек).

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