За год «накапала» пеня. Жительница Костаная не знала о кредите

В Костанае задержана мошенница, которая воспользовалась чужими документами — удостоверением личности и банковской картой, для оформления микрокредита онлайн.

23-летняя девушка срочно нуждалась в деньгах – она снимала квартиру и ей не хватало средств для аренды. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.

Решить проблему жительница областного центра решила просто. Нашла в интернете чужое удостоверение личности и оформила онлайн кредит за шесть минут. Деньги перечислили на карту ее знакомого, которому она объяснила, что поскольку у нее нет банковской карты, ей переведут нужную сумму для аренды жилья ее родственники.

Почти 40 тысяч тенге девушке отдали наличными. Спустя год, женщине, на чье имя был оформлен кредит, пришло уведомление от микрофинансовой организации о том, что у нее образовалась задолженность более 85 тысяч тенге. Она не знала, что ее удостоверение есть в открытом доступе. По данному факту потерпевшая обратилась в полицию.

Для расследования преступления отдел по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области провел необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

В результате 23-летняя девушка была задержана и дала признательные показания о том, что использовала чужие документы для оформления кредита. В настоящее ведется следствие.

С начала года сотрудниками полиции раскрыто 368 преступлений, связанных с оформлением микрокредитов, с помощью мошеннических схем.

Полиция еще раз напоминает о правилах безопасности, главное из которых бережное отношение к своим персональным данным.

«Не передавайте, не пересылайте никому свое удостоверение личности, не сообщайте реквизиты банковский карт и будьте бдительны», — отмечают в отделе по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.