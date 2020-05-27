За хищение бюджетных средств к уголовной ответственности привлечены два должностных лица в Костанайской области

Сегодня состоялась внеочередная сессия Костанайского областного маслихата.

В ходе сессии было заслушано выступление председателя Ревизионной комиссии по Костанайской области Дмитрия Костюкова. Было уделено внимание качеству исполнения бюджета, а также результатам проведения аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий.

«Финансовых нарушений подлежащих возмещению в бюджет, выявлено на сумму 435,8 млн.тенге, в том числе 21,2 млн.тенге по областным организациям.

Нарушения, выявленные при ведении бухгалтерского учета составили 833,4 млн. тенге, из них по объектам, областного бюджета 138,1 млн.тенге. Выявлено 1 315 единиц нарушений порядка выполнения процедур, в том числе по объектам, финансируемым из областного бюджета — 32»,- сказал Дмитрий Костюков.

По словам Дмитрия Костюкова, в правоохранительные органы для рассмотрения направлено 10 материалов, в том числе по объектам аудита, финансируемым из областного бюджета – 2 материала. Кроме того, к уголовной ответственности привлечены и осуждены на различные сроки заключения два должностных лица, за хищение и растрату бюджетных средств на сумму около 4,7 млн. тенге. А именно государственное учреждение «Отдел образования акимата Камыстинского района» – 1,1 млн.тенге и государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Бөбек» отдела образования акимата Сарыкольского района» – 3,6 млн.тенге.

«По итогам государственного аудита Ревизионной комиссией и уполномоченными органами в отношении лиц, допустивших нарушения, составлено 170 протоколов, в результате к административной ответственности привлечено 109 лиц. Сумма административных штрафов составила более 10,1 млн.тенге.По объектам, финансируемым из областного бюджета привлечено 12 должностных лиц, сумма штрафов составила 1 451,9 тыс.тенге. К дисциплинарной ответственности привлечено 128 должностных лиц, в том числе по областным объектам – 2»,- сообщил Дмитрий Костюков.

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