За хранение экстремистских материалов осуждена жительница Костанайского района

В ходе мониторинга Интернет ресурсов, сотрудниками полиции выявлен факт размещения жительницей города Тобыл Костанайского района в соцсетях материалов религиозного содержания, имеющих признаки разжигания религиозной розни.

По результатам проведенной экспертизы, судом Костанайского района данная гражданка привлечена к ответственности по статье 453 части 2 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 70 МРП.

Всего с начала года выявлено 11 правонарушений в сфере религиозных отношений. По 8 фактам незаконного хранения, распространения материалов религиозного и экстремистского содержания, а также осуществления деятельности выходящей за пределы устава религиозных и общественных объединений, судами области правонарушители привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму около 1 млн. тенге.

Управление по противодействию экстремизму ДП Костанайской области обращается к жителям региона с просьбой не хранить и не распространять материалы религиозного содержания, полученные из сомнительных Интернет-сайтов и групп.

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