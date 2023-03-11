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За использование товарного знака «Apple» предприниматель наказан судом Костаная

hu.pinterest.com

В Костанае в ходе проведения внеплановой проверки установлен факт незаконного использования ИП Р. товарных знаков в части хранения, предложения к продаже и реализации товара с обозначением товарных знаков «APPLE», «iPhone», зарегистрированных за компанией «Apple Inc».

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Костанай 9 марта ИП Р. привлечен к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака (ст.158 КоАП) и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 30 МРП (103 500 тенге), с конфискации товаров, содержащих незаконное изображение товарного знака.

Постановление не вступило в законную силу.

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