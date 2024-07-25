За истязание супруги получил срок житель Рудного

В Рудненском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении рудничанина, который обвинялся в истязании, а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью своей бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

С ноября 2023 года по апрель 2024 года подсудимый причинял физические и психические страдания своей бывшей супруге. Систематически избивал её. А также наносил иные насильственные действия.

Кроме того, 4 апреля 2024 года он умышленно причинил своей бывшей супруге телесные повреждения в виде закрытых переломов поперечных отростков 2, 3, 4 поясничных позвонков справа, которые по заключению судебно-медицинской экспертизы повлекли средний вред здоровью потерпевшей.

Как отметил прокурор преступление совершено в период непогашенной судимости за ранее совершенное тяжкое преступление. Подсудимый вину не признал в полном объеме

Потерпевшая наказание оставила на усмотрение суда.

Учитывая личность подсудимого, имеющего непогашенную судимость, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отсутствие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, наличие невозмещенного потерпевшей ущерба, судом назначено наказание в виде лишения свободы: по ст. 107 ч.1 УК – 1 год 6 месяцев; по ст.110 ч.1 УК – 2 года.

Путем поглощения менее строгого наказания более строгим на основании ст.58 ч.2 УК окончательно С. назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

С осужденного в пользу потерпевшей взыскано 3 000 000 тенге в счет компенсации морального вреда.

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