За этими документами больше не придется ехать в спецЦОН

Государственная корпорация «Правительство для граждан» внедрила новый сервис в мобильном приложении «ЦОН», который позволяет заказать доставку готовых документов из специализированных центров обслуживания населения.
Теперь гражданам не нужно повторно посещать спецЦОН, чтобы забрать водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) или государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ). Достаточно оформить доставку через мобильное приложение.
Воспользоваться услугой можно после того, как документы или госномер будут готовы к выдаче. Сервис действует в пределах того населенного пункта, где был оформлен заказ.
Если оформить доставку до 17:00, документы привезут в тот же день. При оформлении заказа после 17:00 доставка будет выполнена на следующий рабочий день.
«Сегодня для граждан особенно важны мобильность и экономия времени. Поэтому мы развиваем сервисы, которые позволяют получать услуги максимально удобно и без лишних визитов. Запуск доставки готовых документов стал естественным шагом в развитии цифровой экосистемы и дает возможность планировать свое время, не отвлекаясь от повседневных дел», — отметил председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении «ЦОН»;
- в разделе «СпецЦОН» выбрать вкладку «Доставка готовых документов»;
- указать адрес и удобное время доставки;
- подтвердить заказ, ознакомиться с договором оферты и оплатить услугу.
После оформления заказа в приложении можно отслеживать статус доставки и местоположение курьера в режиме реального времени.
В госкорпорации отметили, что внедрение нового сервиса направлено на упрощение получения государственных услуг и создание более комфортных условий для граждан. Кроме того, в мобильном приложении «ЦОН» доступны и другие государственные сервисы.
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