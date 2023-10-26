За этими документами больше не придется ехать в спецЦОН





Государственная корпорация «Правительство для граждан» внедрила новый сервис в мобильном приложении «ЦОН», который позволяет заказать доставку готовых документов из специализированных центров обслуживания населения.

Теперь гражданам не нужно повторно посещать спецЦОН, чтобы забрать водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) или государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ). Достаточно оформить доставку через мобильное приложение.

Воспользоваться услугой можно после того, как документы или госномер будут готовы к выдаче. Сервис действует в пределах того населенного пункта, где был оформлен заказ.

Если оформить доставку до 17:00, документы привезут в тот же день. При оформлении заказа после 17:00 доставка будет выполнена на следующий рабочий день.

«Сегодня для граждан особенно важны мобильность и экономия времени. Поэтому мы развиваем сервисы, которые позволяют получать услуги максимально удобно и без лишних визитов. Запуск доставки готовых документов стал естественным шагом в развитии цифровой экосистемы и дает возможность планировать свое время, не отвлекаясь от повседневных дел», — отметил председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

авторизоваться в мобильном приложении «ЦОН»;

в разделе «СпецЦОН» выбрать вкладку «Доставка готовых документов»;

указать адрес и удобное время доставки;

подтвердить заказ, ознакомиться с договором оферты и оплатить услугу.

После оформления заказа в приложении можно отслеживать статус доставки и местоположение курьера в режиме реального времени.

В госкорпорации отметили, что внедрение нового сервиса направлено на упрощение получения государственных услуг и создание более комфортных условий для граждан. Кроме того, в мобильном приложении «ЦОН» доступны и другие государственные сервисы.

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