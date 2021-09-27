За какие комментарии и репосты можно попасть под суд в Казахстане

Могут ли казахстанцев привлечь к уголовной и административной ответственности за репосты, комментарии и лайки в соцсетях? Как не нарушить законы?

Адвокат Назар Абинов рассказал корреспонденту Tengrinews.kz, за какие действия и контент в социальных сетях могут наказать казахстанцев.

«Во-первых, за публикации, пропагандирующие призывы к насильственному захвату власти, это статья 179 Уголовного кодекса (лишение свободы до 17 лет). Также могут привлечь за пропаганду терроризма и публичные призывы к терроризму, это статья 256 Уголовного кодекса (до 12 лет). Также могут привлечь к уголовной ответственности за разжигание национальной, социальной, родовой, расовой и религиозной розни, это статья 174 Уголовного кодекса», — рассказал Назар Абинов.

Адвокат добавил, что все эти правонарушения имеют довольно серьезные санкции, вплоть до реального лишения свободы. А если они совершены в группе лиц либо с использованием социальных сетей, это ухудшает положение виновника, его могут привлечь на больший срок.

«Можно получить срок за пропаганду и призывы к нарушению унитарности и целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории либо дезинтеграции государства, а равно за изготовление, хранение с целью распространения материалов такого содержания. То есть сепаратистскую деятельность. Если человек призывает к отделению и созданию республики в том или ином крае нашей страны, если он об этом высказывает мнение в социальных сетях, то ему сразу светит 7 лет», — добавил он.

Как отметил специалист, за клевету и оскорбление в социальных сетях могут также привлечь к ответственности.

«Клевету у нас перевели в Административный кодекс. Оскорбление осталось в Уголовном кодексе. К примеру, если вы нецензурно унизили человека, обозвали, послали подальше прилюдно, то это будет у нас оскорбление. Оскорбление — статья 131 УК. Это унижение чести и достоинства в неприличной форме. То есть если вы обозвали матерными, непристойными словами человека. А если человек воспринимает это оскорбление направленным именно к нему, то он имеет право обратиться в полицию с заявлением либо в суд в частном порядке», — сказал Абинов.

Адвокат добавил, что в рамках гражданского законодательства любой человек может обратиться с иском о защите чести и достоинства, деловой репутации.

«Здесь ответчиком будет выступать тот, кто публиковал на своей странице ту или иную информацию оскорбительного характера. Если истец обратился с понуждением опровергнуть сведения, которые не соответствуют действительности, то ответчик обязан доказать, что эти сведения являются правдой. Если ответчик не может доказать, то суд принимает сторону истца при условии, что слова являются оскорбительными. Суд назначает экспертизу для подтверждения оскорбительности публикации. В этом деле заключение экспертизы поставит точку», — рассказал Назар Абинов.

По его словам, остальные правонарушения относятся к гражданско-правовой плоскости либо к Административному кодексу.

«По закону личная семейная жизнь человека неприкосновенна. Никто не имеет права вмешиваться в его жизнь и распространять сведения без ведома этого человека. Помимо этого, законом запрещено использование и распространение персональных данных.

В суд также могут обратиться, если оскорбляют, задевают честь компании, семьи или человека лично. В результате суды могут взыскать определенную сумму морального ущерба, а также обязать опровергнуть не соответствующую действительности информацию, если докажут, что сведения не соответствовали действительности, имели оскорбительный характер и были опубликованы или высказаны в обществе», — подчеркнул адвокат.

Назар Абинов отметил, что в Казахстане запрещено нарушать тайну личной переписки, телефонных переговоров.

«К примеру, если вы переписывались со своим любимым, вели интимные разговоры, а когда поругались, выложили всю переписку у себя на странице. За это вас могут привлечь к ответственности, поскольку вы нарушили тайну переписки. За это можно понести ответственность от 2 до 5 лет. Это очень распространенная ситуация. Сейчас люди делают скрины переписки и выкладывают», — пояснил специалист.

Можно ли привлечь к ответственности за комментарии?

«Я считаю, не можно, а нужно (привлекать к ответственности. — Прим.). Если человека оскорбляет напрямую какой-либо читатель, оскорбленное лицо обязано защититься, обращаясь в суд или полицию. Это для того, чтобы была профилактика подобных правонарушений. Почему происходит вечная словесная война в социальных сетях с применением неопрятных и нецензурных слов по отношению к друг другу? Потому что люди не видят ответственности за свои действия в социальных сетях. Люди думают, что они неуязвимы, создают фейковые страницы и атакуют человека. Но любую страницу можно установить по IP-адресу, также обратившись к экспертам. Я рекомендую и советую всем не оставлять их безнаказанно — никаких оскорблений. Только после этого будет взаимоуважение к собеседнику», — поделился адвокат.

Можно ли привлечь к ответственности за репост?

«Если человек призывает к акту терроризма, например, его будут привлекать за пропаганду. А тот человек, который произвел репост, он практически то же самое сделал. Это также может считаться пропагандой. Я думаю, что если его будут привлекать к ответственности, то это будет законно», — отметил юрист.

Могут ли наказать за лайки?

«За лайк, я думаю, что привлечь к ответственности невозможно. С точки зрения закона и логики, если ему просто нравится неправомерный пост, невозможно привлечь человека. Он этим самым не распространяет противоправную информацию», — отметил Назар Абинов.

Если человек не знал?

«Предполагается, что человек знает законы. Незнание закона не снимает ответственности. Если человек совершил это непредумышленно, по своей глупости, то этот человек может и не привлекаться к ответственности. Но то, что он совершил это непреднамеренно, придется доказывать с помощью адвоката. Будет изучаться его предыдущая жизнь, какие посты он публиковал раньше, чем интересовался и так далее», — рассказал адвокат.

Юрист Абинов призвал казахстанцев вести себя экологично в социальных сетях не только из-за страха закона.

«Соотечественники должны уважать и ценить друг друга. Мы все разные, поэтому нельзя никого оскорблять и унижать за другое мнение», — заключил Абинов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.