Охрана труда, защита персональных данных и прав потребителей, правила обмена валюты и декларирования доходов – за административные нарушения в этих сферах усиливается ответственность в соответствии с поправками в КОАП. Новые правила вступают в силу 13 марта 2025 года, напоминает Zakon.kz.

Закон РК № 155-VIII «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях» подписан главой государства 10 января 2025 года. Новые правила вводятся в действие постепенно, какие-то – даже с 2027 года. В данной статье речь пойдет о массиве изменений и дополнений, усиливающих ответственность за ряд административных правонарушений. Они будут введены в действие с 13 марта 2025 года. Впрочем, некоторые из поправок, напротив, ослабляют или вовсе отменяют взыскание. Но по порядку.

Новые данные о защите данных

И по порядку, то есть по нумерации статей, начнем со статьи 79 КОАП «Нарушение законодательства РК о персональных данных и их защите». Ответственность за это кратно усиливается.

Вместо 10 МРП для физлиц – 30 МРП. Для должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, юридических консультантов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 60 МРП вместо 20 МРП. На субъектов среднего предпринимательства – 100 вместо 30 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 200 МРП взамен прежних 70 МРП.

Вообще же, максимальный штраф по этой статье может достигать 2 тыс. МРП. А именно, если имело место несоблюдение собственником, оператором или третьим лицом мер по защите персональных данных, повлекшее их утерю, незаконный сбор или обработку.

Разумеется, административные штрафы применяются, когда нет признаков уголовно наказуемого деяния. Поскольку, напомним, если нанесен существенный вред, то наказание назначается уже по статье 147 УК.

И кстати, еще об информационной безопасности. КОАП дополняется статьей 215-1 «Нарушение банковского законодательства РК в сфере обеспечения информационной безопасности». Речь о возможной небрежности банков в отношении информационных активов, из-за которой не исключен доступ к данным третьих лиц. Штраф в зависимости от величины банка – от 180 до 250 МРП.

Хотя, по правде говоря, цена потенциальной утечки банковских данных несравнима выше.

Нарушение охраны труда

Поправки вносятся в статьи 93-96 КОАП, связанные с нарушениями безопасности труда. Так вот, отсутствие службы или хотя бы специалиста в области безопасности и охраны труда (часть 1 статьи 93 КОАП) или нарушение работодателем требований по проведению обязательных и периодических медицинских осмотров (часть 2 статьи 93 КОАП) сейчас влечет лишь предупреждение. С 13 марта – штраф на должностных лиц, малый бизнес и некоммерческие организации в размере 20 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 120 МРП.

В максимуме же штраф по этой статье доходит до 240 МРП.

По статье 94 КОАП «Нарушение требований законодательства по проведению аттестации производственных объектов по условиям труда» исключается предупреждение как альтернатива штрафу.

Наконец, усиливается взыскание по статье 95 КОАП за «необеспечение расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью» примерно в полтора-два раза: от 35 до 60 МРП для должностных лиц и малого бизнеса и от 140 до 200 МРП (400 МРП – за повтор в течение года) для крупного бизнеса.

Права потребителей и предпринимателей

Добавляется часть 2 в статью 173 КОАП «Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность». За повтор в течении года положен штраф 200 МРП.

В статье 190 КОАП «Нарушение законодательства РК о защите прав потребителей» есть пункт 5, предусматривающий ответственность продавцов (изготовителей, исполнителей) за неисполнение обязанностей по:

размещению на казахском и русском языках информации о контактных данных продавца, уполномоченного органа в сфере защиты прав потребителей и субъектов досудебного урегулирования потребительских споров, а также информации о праве потребителя обратиться к ним за восстановлением своих нарушенных прав и законных интересов;

представлению письменного ответа на претензию об устранении нарушений прав и законных интересов потребителя в срок, установленный законодательством РК о защите прав потребителей

обеспечению обмена или возврата товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества в срок, установленный законодательством РК о защите прав потребителей.

Последний момент – самый интересный. Он как будто должен подталкивать продавцов к возврату товаров, если того требует покупатель. Но… не подталкивал, потому что нарушение это влечет всего лишь предупреждение.

С 13 марта ответственность за неисполнение всех трех вышеперечисленных обязанностей усиливают, а именно, вместо предупреждения вводят штраф: на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 15, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 25 МРП.

Аналогично и по статье 204-4 «Превышение размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары» вместо нынешнего предупреждения будут штрафовать, причем весьма вариативно: физлиц и малый бизнес – на 5 МРП, средний бизнес – на 35 МРП, тогда как крупный бизнес – на 150 МРП.

Обменники, декларации, ЭЦП

В КОАП появляется новая статья 252-1, посвященная специально деятельности обменных пунктов. Отныне (с 13 марта) за нарушение требований к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой и условий функционирования обменных пунктов положен штраф в зависимости от характера нарушения от 50 до 150 МРП

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