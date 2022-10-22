За какие нарушения ПДД могут отправить подметать улицы

Поправки в законы о применении общественных работ в качестве наказания готовят МВД и Министерство юстиции РК.

«Принятые на референдуме изменения в Конституцию дают возможность назначать общественные работы и на основании постановления суда. Нами предложено заменить предупреждение на общественные работы. Это касается не только бытового насилия, но и административных нарушений в целом», — заявил сегодня министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

В настоящее время Минюст прорабатывает вопрос законодательной регламентации общественных работ. А какую именно пользу станут приносить нарушители, обсудят с местными акиматами.

Стоит отметить, что разработчики проекта из министерства юстиции предлагают рассмотреть замену назначенного взыскания общественными работами в случаях невозможности его исполнения (например, у нарушителя нет денег на выплату штрафа), а также «привлечение к общественным работам по решению суда вне зависимости от согласия правонарушителя или с его добровольного согласия».

В качестве примера они ссылаются на обширный зарубежный опыт. По их словам, в том же Кыргызстане к общественным работам привлекают в числе прочего за нарушения «против порядка управления в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта и электротранспорта».

И если исходить из высказывания министра внутренних дел, приведённого нами выше, в Казахстане вскоре тоже начнут отправлять подметать улицы за нарушения ПДД. Поправки в Адмкодекс пока никто не представил, но, учитывая, что общественные работы предлагается назначать вместо предупреждения, можно спрогнозировать, что метёлки нерадивым водителям будут вручать:

за управление авто с превышением норм выхлопа (ч. 1 ст. 334 КоАП РК);

выезд на занятый перекрёсток (ч. 1 ст. 594 КоАП РК);

невключённые фары днём (ч. 1 ст. 602 КоАП РК);

управление авто без документов (водителей-иностранцев, ч. 1 ст. 612 КоАП РК);

прочие нарушения правил, не перечисленные в Адмкодексе (ст. 620 КоАП РК, к примеру, за невключение аварийки, когда это предписано ПДД, за сквозное движение в жилых зонах и т. д.)

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