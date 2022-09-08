USD 473.1
EUR 468.7
RUB 7.74
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. За какую зарплату готовы работать казахстанцы

За какую зарплату готовы работать казахстанцы

Средняя ожидаемая зарплата в стране – 260 тысяч тенге, но соискателям также важны хороший соцпакет и стабильность на работе.

По итогам августа 2022 года средняя ожидаемая зарплата в Казахстане составила 260 тысяч тенге, согласно данным сервиса по поиску работы и подбору персонала hh.kz.

«Несмотря на то, что достойная оплата труда остаётся главным критерием выбора работодателя, и большинство соискателей не были готовы снижать свои ожидания ради гарантированного трудоустройства на новое место, постпандемийные реалии внесли коррективы в привычный уклад жизни людей», – сообщает informburo.kz со ссылкой на hh.kz.

По данным сервиса, теперь для соискателей не менее важными критериями стали стабильность на работе и наличие хорошего социального пакета. Наиболее привлекательны те элементы соцпакета, которые направлены на поддержание здоровья и благополучия сотрудников. Это медицинская страховка, корпоративный психолог и оплата тренажёрного зала.

«Чаще всего такие условия предлагают крупные казахстанские и международные компании. Конкуренция на вакансии в таких компаниях составляет около 6-8 человек на одну позицию. Это довольно высокий показатель для Казахстана», – говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Директор была в курсе: мама ученицы пожаловалась на буллинг в школе в Рудном
Следующая новость

Сибирская язва выявлена в Костанайской области