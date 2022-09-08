За какую зарплату готовы работать казахстанцы

Средняя ожидаемая зарплата в стране – 260 тысяч тенге, но соискателям также важны хороший соцпакет и стабильность на работе.
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По итогам августа 2022 года средняя ожидаемая зарплата в Казахстане составила 260 тысяч тенге, согласно данным сервиса по поиску работы и подбору персонала hh.kz.
«Несмотря на то, что достойная оплата труда остаётся главным критерием выбора работодателя, и большинство соискателей не были готовы снижать свои ожидания ради гарантированного трудоустройства на новое место, постпандемийные реалии внесли коррективы в привычный уклад жизни людей», – сообщает informburo.kz со ссылкой на hh.kz.
По данным сервиса, теперь для соискателей не менее важными критериями стали стабильность на работе и наличие хорошего социального пакета. Наиболее привлекательны те элементы соцпакета, которые направлены на поддержание здоровья и благополучия сотрудников. Это медицинская страховка, корпоративный психолог и оплата тренажёрного зала.
«Чаще всего такие условия предлагают крупные казахстанские и международные компании. Конкуренция на вакансии в таких компаниях составляет около 6-8 человек на одну позицию. Это довольно высокий показатель для Казахстана», – говорится в сообщении.
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