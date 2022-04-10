За кем будут следить? В РК с 15 апреля вводят новые критерии по мобильным переводам

В Казахстане с 15 апреля вводят новые критерии по определению получения дохода через мобильные переводы.

В Министерстве финансов утвердили критерии операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от предпринимательской деятельности. К ним отнесли получение одним физическим лицом — не бизнесменом, в течение каждого из трех месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на свой банковский счет. Правда, проверять пока будут только тех, кто сейчас вошел в список, участвующих во всеобщем декларировании.

«О чем гласит подпункт 23, статьи 24, он гласит, что банки второго уровня и организации должны будут предоставлять по таким по лицам, занимающим ответственную государственную должность, и их супругам; лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам; лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам; лицам, на которых возложена обязанность по представлению декларации «О выборах», О банках, «О ценных бумаг», по данным категориям по данным категориям предоставлять данные от банков второго уровня», — говорит главный специалист управления госдоходов Костаная Жанна Турганова.

Причем, как отмечают в управлении госдоходов Костаная, это не значит, что налоговая, будет проверять банковские переводы казахстанцев каждый месяц, начиная с 15 апреля. Запросить такие данные у банков они смогут раз в год, а это не ранее января, к примеру, 2023 года, до того момента, когда подойдут сроки предоставления деклараций от населения.

«Есть у нас отдел, который камералит, именно эту форму декларации. Это привязано к тому, если мы сдали декларацию за 21 год. Вот мы ее сдаем за 21 год, но так как закон подписал в 22 году, сведения за апрель 22 года, значит будут в 23 году учтены в декларации, именно в 23 году будут делать запросы на соответствие данного приказа», — сказала Жанна Турагнова.

Все эти изменения, по словам специалистов, не коснутся переводов других частных лиц. Но с учетом ежегодного расширения списка людей, сдающих налоговую декларацию, увеличиваться будет и список тех, кого будет проверять налоговая на момент проведения незаконной предпринимательской деятельности через банковские переводы.

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