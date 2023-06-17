За кого казахстанские работодатели будут платить сразу три пенсионных взноса

В 2024 году вводится новый пенсионный взнос. Но за некоторых казахстанцев работодатели уже производят два платежа в ЕНПФ. На каких условиях к ним добавится третий, узнали журналисты NUR.KZ.

За официально трудоустроенных казахстанцев работодатели платят взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). В частности, это обязательные пенсионные взносы (ОПВ), которые вычитаются из зарплаты работника. При этом в некоторых сферах деятельности компании обязаны из собственного бюджета выплачивать дополнительные 5% от оклада работника на его индивидуальный пенсионный счет.

Такой вид платежа называется обязательный профессиональный пенсионный взнос (ОППВ). ОППВ уплачивается за представителей тех специальностей, чья работа сопряжена с риском для здоровья. Другими словами, за них работодатели платят сразу два взноса.

В 2024 году появится новый пенсионный взнос С 2024 года к основным видам пенсионных взносов добавится еще один – обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Вводиться он будет поэтапно, и на последней стадии его размер составит 5% от оклада работника. В этой связи у казахстанцев возникли вопросы, действительно ли за некоторых работников предприниматели будут платить сразу три взноса или же новый взнос придет на замену ОППВ.

Как объясняют в Едином накопительном пенсионном фонде, между этими взносами очень большая разница:

во-первых, обязательный профессиональный пенсионный взнос никуда не денется. Работодатели по-прежнему обязаны будут из собственного бюджета платить 5% в ЕНПФ за сотрудников, трудящихся на вредной работе;

во-вторых, новый взнос работодатели также за свой счет обязаны будут платить только за тех работников, которые родились после 1 января 1975 года.

Таким образом, можно отметить, что действительно со следующего года за некоторых работников будут платиться сразу три вида обязательных пенсионных взносов. Напомним, что накопления, сформированные за счет ОПВР, будут поступать на уловный счет работника, то есть они не будут являться его собственностью.

Если средства, накопленные за счет ОПВ и ОППВ, принадлежат работнику, и их, например, можно использовать на покупку жилья, то с деньгами за счет ОПВР так не получится. Выплаты за счет ОПВР будут положены тем казахстанцам, за которых не менее 5 лет будут уплачиваться обязательные пенсионные взносы работодателя. Другими словами, средства, которые будут накапливаться за счет ОПВР, нужны для того, чтобы в будущем заместить солидарную часть государственной пенсии.

Стоит отметить, что обязательные пенсионные взносы работодателя вводятся с 1 января 2024 года, и их ставка будет расти в течение пяти лет: с 2024 году – 1,5% от зарплаты работника; с 2025 года – 2,5%; с 2026 года – 3,5%; с 2027 года – 4,5%; с 2028 года – 5%. Напомним, солидарная пенсионная выплата положена гражданам, у которых есть как минимум 6 месяцев трудового стажа до 1 января 1998 года. Она постепенно уменьшается, а вместе с этим в стране все острее встает вопрос об обеспечении адекватного размера пенсии для казахстанцев, у которых уже не будет этого стажа.

Автор: Илья Манаев

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