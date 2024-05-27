За кражу дизтоплива и госсредств осудили должностных лиц филиала КТЖ

За коррупционные правонарушения осудили должностных лиц КТЖ в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Судом района Беимбета Майлина оглашен приговор в отношении начальника Костанайского эксплуатационного локомотивного депо филиала ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» Махмутова А., его заместителя Сырманова Ж., теплотехника Серікұлы Б. и начальника топливного склада станции Тобол ТОО «ТД» ТЭК-Казахстан» Елюсинова К.

«Они признаны виновными в совершении хищения дизельного топлива КТЖ и денежных средств, выделенных на ремонт железнодорожного крана, на общую сумму 12 млн тенге. Махмутов, Сырманов, Елюсинов осуждены к лишению свободы сроком от 3 до 4 лет 6 месяцев лишения свободы, Серікұлы к 3 годам ограничения свободы», — говорится в сообщении.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.

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