За криптовалютой будущее. Подсудимый дал показания в суде по делу одного из филиалов организации «Финико»

У организации «Финико» на территории Костаная было как минимум 4 офиса, в которые реклама в соцсетях приглашала граждан приходить, вступать и вкладывать деньги. В деле руководителя одного из филиалов Николая Бухарина, рассматриваемом в суде №2 Костаная, 30 пострадавших, вложивших от 500 тысяч до 20 миллионов тенге.

Как рассказал в суде Бухарин, об организации он узнал в 2019-ом году от знакомой, которая просила его о помощи в приобретении цифровых активов, для их вложения на «Финико», которая тогда была игровой платформой.

«Что такое «Финико»? Это «Финансы и компания «расшифровывается, сокращенно «Финико». Я хочу даже сказать, я благодарен этой компании, за то, что она раскрыла глаза именно на удивительный мир цифровых технологий. Именно на криптовалюту, потому, что сегодня за криптовалютой будущее. И это даже нельзя отрицать», — говорит подсудимый Николай Бухарин.

Платформа, по словам Бухарина, работала не с реальными деньгами, а с Биткоином. Она имела своих трейдеров на бирже, которые торговали вложенной электронной валютой, за счет чего и шел доход вложившимся пользователям.

«В интернете можно много информации о «Финико» узнать. Также отчеты трейдеров «Финико» можно там найти. Сама платформа отчеты делала», -говорит Бухарин.

— Давайте, без интернета, а то, что вы лично, сами знаете!

«Я просто делюсь, какие впечатления платформа производила не только на меня, на всех людей. Даже на тех, которые, вот сегодня пишут заявления», — сказал подсудимый.

Бухарин утверждает, что все, кто зарегистрировался в «Финико», знали, что рискуют, и подписывали электронные договоры оферты. К нему же они сами шли за помощью по вводу средств на платформу. Она, по его мнению, не является пирамидой. Кроме трейдеров у организации было производство нано-аптечек, препараты из которой, по словам Бухарина, предохраняют от некоторых заболеваний. Все шло хорошо до середины июля 2021-ого года, когда платформа перестала выводить средства. Причины Николай узнал в интернет-аккаунте создателя организации Доронина.

«Потребовали большой выкуп у него, когда он уехал в Турцию по каким-то делам. Там было нападение. Какую-то часть денег три человека, его соучередители, часть денег перевели, за его выкуп. А оставшуюся часть пообещали потом», — рассказал подсудимый Бухарин.

Доронин, по словам Бухарина, из Турции вернулся, а его соучредители исчезли. А российская полиция арестовала Доронина, и он до сих пор находится под стражей. Платформа прекратила свою дейтельность. По словам Бухарина, за время её работы, многие люди улучшили свое финансовое положение, а он теперь должен оправдываться за то, что помог им это сделать. Обвинения Бухарину предъявлены по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой, с привлечением денег в особо крупном размере». Он утверждает, что обогатиться не успел. Его инвестиции, и его родственников, вместе с полученной прибылью, остались в его личном кабинете на закрытой платформе.

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