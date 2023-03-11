За ложное банкротство казахстанцам грозит штраф в 700 тысяч тенге

12 с половиной тысяч казахстанцев захотели объявить себя банкротами за неделю. В ДГД предупреждают, что за ложное банкротство грозит штраф в 700 тысяч тенге, сообщает zakon.kz.

Больше всего заявок подано в Туркестанской и Алматинской областях, а также городе Алматы. Чуть больше восьмисот заявлений принято в Астане, передает Astana TV.

Заявки будут рассмотрены в течение 15 дней.

«Если не будет подпадать, мотивирован будет отказ, будет указано в связи с чем. После устранения заявитель по истечении трех месяцев может обратиться еще раз. А если будет применяться в отношении данного физлица, то в течение 6 месяцев будет проводиться финмониторинг», — отметил руководитель Управления по работе с задолженностью ДГД ПО городу Астане Исабек Зауытбекулы.

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