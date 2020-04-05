За ложные данные предусмотрена ответственность — Минтруда о заявках на 42 500 тенге

Вице-министр труда и социальной защиты Нариман Мукушев предупредил об ответственности за предоставление недостоверной информации о доходах при подаче заявок на социальную выплату в размере 42 500 тенге на период ЧП, передает Tengrinews.kz.

Как сообщил вице-министр, на сегодня подано уже порядка 412 000 заявлений.

«К сожалению, имеются случаи, когда обращаются люди с хорошим доходом, хочу обратить внимание, что на уровне бэк-офиса мы все данные сверяем и проверяем, обращаться должны только те, кто действительно потерял доход. За предоставление ложных данных предусмотрена ответственность. Давайте сделаем так, чтобы эту помощь получили только те, кто реально нуждается в ней», — отметил Мукушев.

Он напомнил о механизме подачи заявки на получение 42 500 тенге. Подать на социальную выплату по потере дохода в связи с ЧП в размере 42 500 тенге можно через: 1) egov.kz (одновременно подавать заявку могут 35 тысяч человек; 2) 42500.enbek.kz (одновременно подавать заявку могут 30 тысяч человек). Подача заявления через форму «Электронные обращения» на сайте «электронного правительства» упразднена.

При этом согласно новой редакции Правил осуществления социальной выплаты исключается необходимость заполнения бланков и их прикрепления к заявлению.

Для того чтобы подать заявку на egov.kz или 42500.enbek.kz, необходимо на главной странице выбрать «Выплата 42 500 тенге на период ЧП», авторизоваться при помощи одноразового пароля, заполнить форму, поставить галочку рядом с «Согласен на сбор и обработку персональных данных», нажать кнопку «Далее».

«Также на сегодня десяткам тысяч казахстанцев отправлено СМС от 1414 о том, что им назначена социальная выплата проактивно. То есть этим гражданам нет необходимости подавать заявку», — добавил он.

Вице-министр также разъяснил, что средства могут быть перечислены на любые банковские счета.

«Это могут быть любые счета, не обязательно спецсчета. Если у вас есть карта любого банка, то можно ее использовать. Сейчас наблюдаются очереди в некоторых банках и Казпочте. Еще раз заверяю, при наличии любых карточек новые счета открывать не нужно», — подчеркнул Мукушев.

«Прием обращений происходит только на данных сайтах, а СМС о назначении приходит только от 1414, все остальное является фейком! Сейчас, к сожалению, очень много информации фейковой подается, прошу верить только официальным данным», — заключил он.

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