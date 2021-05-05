За ложный телефонный звонок задержан рудничанин

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, 2 мая около полуночи на пульт 102 управления полиции города Рудного поступило сообщение о том, что в районе средней школы № 3 города будет осуществлен террористический акт.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы пожаротушения и врачи бригады скорой помощи. Оцеплен район места происшествия, было ограничено движение автотранспорта и граждан. Проведен осмотр здания и прилегающей территории школы с использованием кинологической службы и специалистов-взрывотехников. По результатам осмотра взрывных устройств не обнаружено.
«На раскрытие преступления и установление лжетеррориста задействованы значительные силы полиции, отвлеченные от исполнения непосредственных обязанностей в период усиленного варианта несения службы в праздничные дни. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен ранее судимый 32-летний местный житель. Причину своего поступка мужчина объяснить не смог, в виду того, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания», — сообщили в пресс-службе.
По данному факту проводится досудебное расследование, зарегистрированное по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
За совершенное преступление в рамках данной статьи предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 5 лет, а также взыскание материального ущерба понесенного специальными службами, выезжавшими на ложный вызов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области