За ложный телефонный звонок задержан рудничанин

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, 2 мая около полуночи на пульт 102 управления полиции города Рудного поступило сообщение о том, что в районе средней школы № 3 города будет осуществлен террористический акт.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы пожаротушения и врачи бригады скорой помощи. Оцеплен район места происшествия, было ограничено движение автотранспорта и граждан. Проведен осмотр здания и прилегающей территории школы с использованием кинологической службы и специалистов-взрывотехников. По результатам осмотра взрывных устройств не обнаружено.

«На раскрытие преступления и установление лжетеррориста задействованы значительные силы полиции, отвлеченные от исполнения непосредственных обязанностей в период усиленного варианта несения службы в праздничные дни. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен ранее судимый 32-летний местный житель. Причину своего поступка мужчина объяснить не смог, в виду того, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания», — сообщили в пресс-службе.

По данному факту проводится досудебное расследование, зарегистрированное по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

За совершенное преступление в рамках данной статьи предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 5 лет, а также взыскание материального ущерба понесенного специальными службами, выезжавшими на ложный вызов.

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