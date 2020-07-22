За минувшие сутки ликвидировано пять лесных пожаров в Костанайской области

В связи с пожароопасным периодом в Костанайской области наступил пик возгораний природных пожаров. Причиной тому служат как природные явления, так и человеческий фактор. Напомним, в регионе установлен IV класс пожарной опасности в лесах. Доступ людей в лес был ограничен. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

Так, в Карабалыкском, Наурзумском, Аулиекольском и Житикаринском районах ликвидировано пять природных пожаров на общей площади 56,47 Га. Произошло возгорание лесных угодий и сухой травы. Угрозы населенным пунктам нет. Причинами возгораний стало прохождение грозового фронта.

«Для ликвидации пожара оперативно выезжали сотрудники службы пожаротушения ДЧС Костанайской области и работники лесного хозяйства. Были задействованы 8 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Костанайской области, 64 работника и 26 единиц техники лесных хозяйств. Жертв и пострадавших нет. Благодаря своевременным и четким действиям пожарных и спасателей угрозы распространения огня удалось миновать. Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты, разбрасывание и оставление мусора. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной больших последующих бедствий», — отметили в ДЧС.

Вооружившись памятками по пожарной безопасности, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям проводят патрулирования в лесах и напоминают гражданам правила безопасности. Патрулирование лесных массивов в области проводится ежедневно. А проведение межведомственных рейдов давно зарекомендовало себя с положительной стороны в борьбе с нарушителями в лесных массивах.Виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.

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