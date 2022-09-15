За наличку невыгодно. С такой ситуацией столкнулись родители школьников Костаная при оплате горячего питания

Разные цены за разный способ оплаты. С такой ситуацией столкнулись родители школьников Костаная, при оплате горячего питания. Платить наличными за обед или буфетную продукцию было невыгодно.

Однако это было регламентировано приказом министерства образования.

«Поставщиками питания в организациях образования были установлены терминалы для оплаты реализуемой продукции. При этом через эти терминалы можно было рассчитаться любой банковской картой. Но это не значит, что ребенок мог бы пользоваться только безналичным способом. У учащегося был выбор — либо наличный, либо безналичный. В случае безналичного расчета была предусмотрена 10% скидка», — говорит заместитель руководителя отдела образования Костаная Биби Карыбаева.

То есть если, к примеру, стоимость питания составляла 380 тенге при оплате наличными, то при оплате картой она была на 38 тенге дешевле. Однако уже с 16 сентября, то есть с завтрашнего дня, стоимость уравняют и скидки предоставлять не будут.

«В настоящие правила внесены изменения 10 августа текущего года за №359, то есть в пункте 108 вышеуказанных правил уже не предусматривается 10% скидка в случае приобретения продукции в школьной столовой. Поэтому в организации образования уже направлено письмо для проведения работы и урегулирования данного вопроса с поставщиками питания, с родителями по разъяснению данного вопроса», — сказала Биби Карыбаева.

Есть и другие вопросы, которые родители бурно обсуждают в соцсетях. Это качество питания в школьных столовых. Чтобы держать этот вопрос под контролем, в школах созданы специальные комиссии.

Если же вопросы все равно остаются, то родители могут обратиться непосредственно в свою школу и даже войти в состав бракеражной комиссии, чтобы лично оценить качество горячего питания и буфетной продукции. Если и это не поможет, тогда можно обратиться напрямую в городской отдел образования.

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