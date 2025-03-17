Заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Минторговли Булат Танабергенов на брифинге в СЦК ответил на вопрос журналиста о нечестных предпринимателях. Сегодня можно встретить в магазинах «выгодное» предложение — за наличку товар будет дешевле.

Булат Танабергенов сказал, что это незаконно.

«Буквально в прошлом году я лично видел несколько обращений, где потребитель приходит в магазин и ему предлагают разные цены на один и тот же товар. Это вопрос органов госдоходов. Непосредственно эти вопросы передаются в органы госдоходов для привлечения к ответственности. Если есть разница цены на кассе и указанная на прилавке, то соответственно здесь, в прошлом году за разницу в ценах привлекал к ответственности только комитет торговли, то уже в этом году с внесением изменений в Кодекс об административных правонарушениях здесь так же и Комитет по защите прав потребителей, и Комитет торговли имеют право привлекать к ответственности нерадивых продавцов за разные цены на кассе и на прилавках», — рассказал Булат Танабергенов.

Нарушителей наказывают штрафами в соответствии с КоАП.

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