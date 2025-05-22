Приближается купальный сезон, который на водоемах Казахстана длится с 1 июня по 31 августа, т.е. календарное лето. Значит ли это, что в другое время купаться нельзя, и какие еще существуют правила поведения на воде, рассказывает Zakon.kz. А также о том, какое ждет нарушителей наказание.

Существуют Правила безопасности на водоемах, утвержденные приказом министра внутренних дел РК от 19 января 2015 года №34. Правила, скажем так, строгие.

Согласно пункту 14, на водоемах не допускается:

купание в необорудованных участках водоемов и в местах, где установлены знаки «Купание запрещено»;

выходить (выезжать) на лед в местах, где установлены знаки «Переход (переезд) по льду запрещен»;

заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

заниматься спортом, в том числе играть в спортивные игры, в местах, не приспособленных для этих целей;

подавать крики ложной тревоги;

загрязнять и засорять водоемы, стирать белье, заправлять топливом, мыть и ремонтировать транспортные средства, купать животных в местах, отведенных для купания, и прилегающих к ним территориях, в том числе выше пляжей по течению до 500 метров;

заходить на маломерных судах (в том числе гребных) и маневрировать на пляжах и участках акваторий, используемых для подводного плавания (за исключением судов, обеспечивающих безопасность людей);

самовольно уничтожать (снимать), повреждать или устанавливать знаки безопасности на водоемах;

входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

нырять в непроверенных и необорудованных местах;

плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;

взбираться на знаки безопасности на водоемах, буйки;

входить в воду детям без сопровождения взрослых;

оставлять детей без присмотра;

нахождение, управление судном (в том числе маломерным), водным транспортом без надетых и пристегнутых спасательных жилетов на лицах, находящихся на судне (в том числе маломерном), водном транспорте или буксируемом плавательном средстве;

входить в воду в ночное и (или) нерабочее время места массового отдыха на водных объектах.

Некоторые запреты, кстати, повторяются дважды. О том, что нельзя нырять (прыгать в воду), упоминается в пп. 15) и 12). Что взрослые должны следить за детьми – в пп. 16) и 17). Про буйки – в пп. 3) и 15). Ну да лучше, как говорится, перебдеть…

Любопытен запрет на купание – и даже вхождение в воду – ночью и в нерабочее время. Однако спешим успокоить романтиков и моржей: касается он только мест массового отдыха на воде. Т.е., например, на пляже, который представляет из себя (пп. 6) пункта 2 Правил):

«Земельный участок, прилегающий к водоему и обустроенный для организованного отдыха, в том числе купания людей».

Но люди вправе купаться не только на официальных пляжах, например, при отелях, но и на любых водоемах в рамках общего водопользования, которое включает и рекреационные цели (пп. 2) пункта 6 Типовых правил общего водопользования). Специального разрешения на это не требуется (пункт 3), а то, что место для купания не оборудовано, на воде не написано. Это должно следовать из знаков «Купание запрещено» или других, предусмотренных Водным кодексом

Zakon.kz публиковал на эту тему статью ранее. А если нет знака, то нет и запрета.

И если это не организованное место массового отдыха на воде, то не может быть и запрета на купание в ночное или прочее неурочное время. Нерабочее время для пляжа – период года вне купального сезона, который длится с 1 июня по 31 августа, согласно пункту 4-1 Правил безопасности на водоемах. Но адресовано это правило организаторам отдыха, которые обязаны провести обследование и очистку дна участка акватории водоема до начала купального сезона.

Понятно, что хозяева пляжа распространят запрет на посетителей, но повторимся, для «дикого» отдыха никакой продолжительности купального сезона в правилах не предусмотрено.

Теперь главное – что грозит за нарушения «пляжных» правил? Напрямую взыскание предусмотрено лишь за купание в состоянии опьянения и за оставление мусора. Места отдыха относятся к общественным местам – согласно п. 27 Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований, утвержденных приказом генерального прокурора РК №89 от 19.09.2014.

А значит, нетрезвое купание – это распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440 КоАП, штраф – 5 МРП). Оставил мусор в воде или на берегу – это загрязнение мест общего пользования (статья 434-2 КоАП, штраф – 10 МРП). Ну и правильно, что последнее карается строже: одно дело – выпить бутылку, другое – разбить…

Правда, в Казахстане действует принцип нулевой алкогольной терпимости, т.е. даже минимальное (или вообще остаточное) содержание этанола в крови означает опьянение.

Что касается нарушения остальных правил, то сотрудник ОВД, если он вдруг дежурит на пляже, сначала сделает предупреждение, а затем (в случае игнора) имеет полное право привлечь расшалившихся отдыхающих по статье 443 КоАП «Неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка». И оштрафовать на 5 МРП.

Не заплывайте за буйки!

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