За нарушение тишины наказали водителя в Костанае

15 августа Около 6.15 часов на пульт 102 поступило несколько сообщений от граждан, что по ул. Каирбекова неустановленный водитель автомашины БМВ нарушает тишину и грубо нарушает ПДД.

Направленным автопатрулем во дворе дома на пересечении улиц Каирбекова-Курганская был задержан водитель 1999 г р который находился в состоянии алкогольного опьянения.

На водителя автомашины БМВ были составлены административные протокола по ч.1 статьи 608 управление т/с в состоянии а/о, по ч. 3 статьи 596 выезд на полосу встречного движения, и по ч. 1 статьи 437 КоАП РК нарушение тишины.

Автомобиль нарушителя водворен на штрафную стоянку.

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