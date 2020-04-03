За нарушение режима ЧП в Костанайской области арестовали 10 человек

Об этом сообщил информационный Штаб при акимате Костанайской области. В штабе уточнили, что арестованы владельцы увеселительных заведений, игровых клубов и магазинов, которые допустили временные ограничения, действующие во время обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В частности, на 12 суток арестован владелец кальянной «Блэк мист» за то, что он не обеспечил приостановление деятельности заведения.

В поселке Аманкарагай Аулиекольского района на 15 суток арестован 58-летний житель села, который нарушил правила пребывания на домашнем карантине. Прибыл из России, на момент проверки ушел в гости.

На 7 суток арестован 20-летний житель поселка Амангельды, который распространил ложную информацию о том, что полиция арестовала двух школьников за нарушение режима ЧП и якобы оштрафовали родителей на сумму 560 тыс. тенге.

На 5 суток арестованы владельцы игрового клуба «Playstation» и кальянной «Блэк энд вайт» в городе Костанае и в городе Рудном владелец компьютерного клуба «Алнет» которые не приостановили деятельность в режиме ЧП.

Также в городе Рудном на 2 суток арестован владелец компьютерного клуба по улице 50-лет Октября и владелец магазина «Эмир». В первом случае компьютерный клуб был не закрыт, а в магазине не обеспечен персонал одноразовыми масками и перчатками при работе, также допущен факт продажи хлебобулочных изделий в неупакованном виде.

На сутки арестованы двое владельцев строительных магазинов в поселке Тобол района Б.Майлина, которые не обеспечили продавцов масками и дезинфекторами.

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