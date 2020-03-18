За ненадлежащее содержание автодорог привлечен к ответственности директор КОФ ТОО «Казахавтодор»

В целях обеспечения безопасности дорожного движении на автодорогах Костанайской области и недопущения дорожно-транспортных происшествий, а также обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств сотрудниками управления административной полиции ДП Костанайской области совместно местными исполнительными органами на системной основе проводится обследование автомобильных дорог, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В ходе обследование автодорог был выявлен затрудненный проезд в виде перемета на 42 километре республиканской трассы «Костанай-Аулиеколь».

За ненадлежащее содержание автодороги республиканского значения, подрядная организация КОФ ТОО «Казахавтодор» в лице директора привлечена к административной ответственности по ст. 631 ч.1 КоАП РК «Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений, иных требований, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения».

Отметим, что организация «Казахавтодор» — предприятие по обслуживанию, содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования в Республике Казахстан. Компания обслуживает 23,5 тысячи километров автодорог общего пользования и несет полную ответственность за надлежащее состояние автодорог.

Всего с начала текущего года в отношении КОФ ТОО «Казахавтодор» составлено 10 административных протоколов.

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