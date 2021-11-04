За непрохождение переписи в Казахстане предусмотрен штраф

Вопрос мы адресовали в Бюро национальной статистики РК.

«Да, такая статья есть. Однако она никогда не применялась ранее. На практике никого не штрафовали. И в этот раз не собираемся наказывать. Мы проводили и проводим широкую разъяснительную работу о том, что прохождение переписи — это гражданский долг. Каждый должен внести свой вклад в формирование общей картины страны», — сообщил официальный представитель «Переписи-2021» Олжас Сайлаубекулы.

По словам спикера, всего в переписных листах 91 вопрос. Однако часть предназначена для временно прибывших, также вопросы разделены исходя из пола опрашиваемого. Если гражданин заполняет анкету за своих членов семьи, то часть вопросов для них не задаётся. По сути, граждане отвечают на 50 вопросов.

Основной этап переписи завершился 30 октября. До 8 ноября проходит контрольный обход.

До этого времени можно пройти перепись как в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz, так и пригласить интервьюеров на дом, позвонив в call-центр по телефону 1446.

Также на сайте можно ознакомиться со списком кураторов и задать им интересующие вопросы (раздел «Список call-центра переписи»).

«Перепись — это не просто подсчёт населения. Это выведение общей картины того, что происходит в обществе в определённый период времени. Есть вопросы разной направленности: по жилищным условиям, образованию, здравоохранению, демографии. И это нужно не только для государства. По итогам переписи формируются стратегические планы развития страны и общества. Формируется понимание, где чего не хватает, какие проблемы существуют. А дальше республиканские и местные власти будут принимать меры для их решения. Также это важно для бизнес-планирования и научного сообщества», — заключил официальный представитель.

Первые результаты переписи, как отметил представитель, начнут публиковать на сайте Бюро национальной статистики РК уже в декабре: по количеству населения, полу, возрасту, населённым пунктам и др. Полный аналитический отчёт, включающий более 6 млн показателей и прогнозы развития, опубликуют в 2023 году.