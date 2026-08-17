За несоблюдение школьной формы предусмотрена ответственность — Минпросвещения

Родители казахстанских школьников обязаны следить за соблюдением требований к школьной форме. Об этом 17 августа на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщила вице-министр просвещения Шынар Акпарова.
По её словам, соответствующие обязанности учеников и их законных представителей закреплены в статьях 47 и 49 Закона «Об образовании».
— Родители обязаны обеспечивать соблюдение школьной формы, определённой организацией образования. Школьная форма определяется организацией образования совместно с родительской общественностью и утверждается организацией образования, — сообщила Шынар Акпарова.
Вице-министр добавила, что за нарушение установленных требований к школьной форме предусмотрена ответственность. При этом конкретные требования к внешнему виду учеников образовательные организации определяют с участием представителей родительской общественности.
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