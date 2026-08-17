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За несоблюдение школьной формы предусмотрена ответственность — Минпросвещения

— Сегодня, 09:09
Изображение для новости: За несоблюдение школьной формы предусмотрена ответственность — Минпросвещения

alau.kz


Родители казахстанских школьников обязаны следить за соблюдением требований к школьной форме. Об этом 17 августа на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщила вице-министр просвещения Шынар Акпарова.

По её словам, соответствующие обязанности учеников и их законных представителей закреплены в статьях 47 и 49 Закона «Об образовании».

— Родители обязаны обеспечивать соблюдение школьной формы, определённой организацией образования. Школьная форма определяется организацией образования совместно с родительской общественностью и утверждается организацией образования, — сообщила Шынар Акпарова.

Вице-министр добавила, что за нарушение установленных требований к школьной форме предусмотрена ответственность. При этом конкретные требования к внешнему виду учеников образовательные организации определяют с участием представителей родительской общественности.



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