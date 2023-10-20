За невыполнение судебных требований костанайца заключили под стражу

Скрывавшийся осужденный задержан в ходе проведения полицейской операции. Во время оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудники костанайской службы пробации ведут работу с коллегами из отдела криминальной полиции.

В ходе этого им удалось найти скрывающегося осужденного. Он, после того, как ему ограничили свободу, не явился для постановки на учет в течение обозначенного времени.

Суд, пока он скрывался, уже успел вынести постановление о помещении его под стражу. В ходе проверки участковыми жилого массива и патрулирования улиц, мужчина был обнаружен и задержан.

Теперь, служба пробации готовится направить материалы о замене ему ограничения свободы на её лишение.

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