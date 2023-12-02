За незаконную перевозку мяса наказаны трое костанайцев

На территории города три дня проводилась операция «Скотокрад».

В этот период полицией были проверены места забоя скота и точки сбыта мясной продукции. В ходе операции проверены 10 мест продажи.

В трех случаях выявлено отсутствие документов. К примеру, 49-летний мужчина привез из Тобыла свиную тушу на рынок, без соответствующих разрешений, за что был привлечен к административной ответственности. Сотрудники полиции просят жителей города быть бдительными, и при покупке мясной продукции, и требовать соответствующие документы.

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