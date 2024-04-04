«За один-два дня вы должны сделать все возможное, чтобы исключить ущерб» — аким Костанайской области предупредил о паводке

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов провел заседание областного штаба по противопаводковым мероприятиям. Главная задача – координация действий всех служб по защите населения и территорий от паводка.

На заседании заслушали доклады акимов регионов о выполнении поручений Главы государства и мерах по активизации противопаводковых мероприятий. В ходе совещания Кумар Аксакалов дал ряд конкретных поручений акимам и силовым структурам.

В настоящее время идет интенсивное наполнение Верхнетобольского и Каратомарского водохранилищ. При достижении критической отметки буквально через 1-2 дня начнется сброс воды с Каратомарского водохранилища, при сбросе более 250 куб метров в секунду существует риск подтопления низлежащих населенных пунктов.

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«В зоне возможного подтопления окажутся крайние улицы с. Перцевка и г. Рудного, п. Юбилейный района Б. Майлина, садовые общества в г. Костанай, и ближайшие территории к р. Тобыл Костанайского района. В связи с этим поручаю принять все необходимые меры по эвакуации населения и скота. Предупреждаю всех районных и городских акимов о персональной ответственности! За то, чтобы был проведен комплекс всех противопаводковых мероприятии. Ситуация, с которой мы столкнулись, не является внезапной, как это было в южных регионах, где произошел огромный выброс воды со степи. У вас было достаточно времени, и оно еще есть, чтобы предпринять все необходимые меры. Осталось максимум полтора-два дня. За это время вы должны сделать все возможное, чтобы исключить ущерб. Если кто-то потеряет имущество, затопит дом или коммерческий объект, к ответственным будут применены строгие меры», — говорится в обращении главы области.

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