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За передачу банковской карты ввели уголовную ответственность в Казахстане

— Сегодня, 09:51
Изображение для новости: За передачу банковской карты ввели уголовную ответственность в Казахстане

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

Министерство внутренних дел информирует о важном изменении в уголовном законодательстве Республики Казахстан, направленном на защиту персональных данных и повышение безопасности в сфере финансовых услуг, передает Polisia.kz.

Новой статьей 232-1 Уголовного кодекса введена уголовная ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам, а также за осуществление платежей или переводов денег в интересах или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера либо с целью их получения.

Мошенники используют переданные данные для обналичивания преступных доходов или обмана других граждан. Часто пострадавшие даже не осознают, что становятся соучастниками преступления. Важно помнить: персональные и банковские данные — это не просто информация, это ключ к вашему имуществу, безопасности и вашей ответственности перед законом.

МВД рекомендует:

  • никогда не передавать свои банковские данные третьим лицам;
  • не соглашаться на «легкий заработок» через передачу своей карты или счета;
  • при малейших подозрениях обращайтесь в банк или правоохранительные органы.


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