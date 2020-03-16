За переработки сотрудников оштрафовали 20 руководителей госорганов в Костанайской области

20 руководителей госорганов были оштрафованы за незаконные переработки своих сотрудников. Больше всего задерживались на рабочем месте работники лисаковского, аркалыкского акиматов и района им.Б.Майлина. Об этом рассказали в департаменте по делам госслужбы. Там же сообщили и о нововведениях при поступлении на госслужбу, передает alau.kz

В департаменте по делам государственной службы рассказали об очередных нововведениях. Касаются они тех, кто планирует связать себя с госслужбой. Для них упрощены некоторые процедуры. К примеру, теперь эссе писать будут только те, кто претендует на должность руководителей и первых заместителей. Обязательные же собеседования станут возможными онлайн, без выезда в само госучреждение.

«Поправки предусматривают внедрение обязательности видеозаписи, так как аудиозапись не позволяет в полной мере обеспечить достоверность, прозрачность проведения конкурсов. При этом данные видеозаписи должны будут хранится в течение года», — рассказал руководитель департмаента агенства РК по делам государственной службы Костанайской области Асхат Искендиров.

К тому же по согласию кандидата собеседование может транслироваться в интернете. А дабы обеспечить больше прозрачности, наблюдателем конкурса на госслужбу может быть любой человек старше 18 лет. Раньше наблюдателями могли быть только члены профсоюзов, общественных организаций.

«Во исполнение поручения администрации Президента перечень документов, предоставляемых кандидатом для участия в общем конкурсе сокращен до 3 документов. Так, граждане могут участвовать в общих конкурсах сдав лишь заявление, послужной список и документы об образовании», — добавил Асхат Искендиров.

В департаменте по делам госслужбы не обошли стороной и действующих госслужащих. Так по законодательству для них предусмотрена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. Но если возникла необходимость, работник может привлекаться к сверхурочной работе.

«Согласно трудовому законодательству госслужащие могут выходить на работу только по собственному письменному согласию и их труд должен оплачиваться в размере не менее 1,5-кратной дневной ставки, а также могут выдаваться отгулы. К работе в день следующий после праздничного дня, то есть выходной день, могут привлекаться служащие ответственные за решение тез или иных неотложных задач», — пояснил Асхат Искендиров.

Но оказалось, что в прошлом году госслужащие переработали 126 часов без доплат. В итоге 20 руководителей госучреждений были оштрафованы. По словам Асхата Искендирова, больше всех задерживались на работе сотрудники акиматов Лисаковска, Аркалыка и района Беимбета Майлина. За январь этого года сотрудники департамента по делам госслужбы уже выявили 66 часов переработок у 14 госслужащих.

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