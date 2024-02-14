За плохой интернет наказали сотовых операторов в Костанайской области

Прокуратурой города Рудного совместно с межрегиональной инспекцией связи установлены нарушения качества доступа к интернету в технологиях 3G/4G и скорости загрузки данных на улицах города.

По акту прокурорского надзора операторы связи привлечены к административным штрафам на общую сумму более 10 млн. тенге, а также в их адрес внесены предписания об устранении нарушений.

«По итогам исполнения предписаний мобильными операторами в городе установлены дополнительные антенны и устройства для улучшения качества связи, тем самым защищены права 103 тысяч абонентов сотовой связи», — сообщает прокуратура Рудного.

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