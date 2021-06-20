За подделку паспорта вакцинации в Казахстане грозит до 4 лет тюрьмы

Всем нарушителям грозят штрафы, общественные работы и даже реальные тюремные сроки вплоть до 4 лет за подделку документов и их использование.

«Возбуждено 24 уголовных дела, за 12 месяцев прошлого года было шесть таких уголовных дел. В системе органов внутренних дел создана и функционирует мониторинговая группа, которая на системной основе занимается выявлением в социальных сетях названных криминальных проявлений», — сказал и. о. начальника управления следственного департамента МВД РК Нурбол Тасмагамбетов.

Чаще всего казахстанцев ловят на подделке ПЦР-тестов. Фальшивые паспорта вакцинации обнаружили пока только дважды.

Тогда в продаже поддельных паспортов вакцинации уличили алматинских медиков. Построить бизнес на подлоге документов пытались прямо в поликлинике.

Официальных данных о том, сколько стоит такой паспорт, нет. По неофициальным — за услугу просят от 5 до 15 тысяч тенге.

В марте за продажу поддельных справок с отрицательным ПЦР-результатом попались медики в Кызылорде.

Стоимость одной такой справки составляла 7 тыс тенге, сообщили в антикоррупционной службе.

Сейчас в регионе расследуют уголовное дело в отношении сотрудников двух медучреждений. С начала года они продали 60 фиктивных документов.

В Минздраве отметили, что уголовная ответственность может грозить не только продавцам поддельных паспортов вакцинации и ПЦР-тестов, но и покупателям.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.