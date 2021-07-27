За поддельный ПЦР-тест осудили пенсионерку в Костанае

Судом №2 города Костанай в порядке приказного производства рассмотрено электронное уголовное дело в отношении жительницы города Л. за использование заведомо подложного документа.

Судом установлено, что 15 июня подсудимая Л. умышленно использовала справку с отрицательным результатом на «Covid-19», которую она предъявила главному специалисту департамента санитарно-эпидемиологического контроля минздрава Республики Казахстан для последующей регистрации и вылета за пределы РК.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, признание вины в совершении уголовного проступка.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Согласно статьи 41 части 2 УК за уголовные проступки предусмотрено наказание в виде штрафа в пределах от 20 до 200 МРП.

С учетом требования части 3 статьи 55 УК при вынесении приговора в порядке приказного судопроизводства за совершение уголовного проступка штраф назначается в размере от 10 до 20 МРП.

Суд, учитывая тяжесть совершенного уголовного проступка, наличие смягчающего обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств и имущественное положение Л., являющейся пенсионеркой, назначил наказание в виде штрафа в размере 10 МРП.

Приговор в законную силу не вступил.

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