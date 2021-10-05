За поджог трактора к лишению свободы приговорен житель Костанайской области

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Преступление было совершено ещё в мае 2020 года, и до сих пор по нему велись судебные разбирательства.
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Следствием был установлен подозреваемый в умышленном уничтожении чужого имущества. На одном из полей Житикаринского района был подожжен трактор «Беларус». Загорелся и прицеп с семенным зерном, но его удалось потушить. В результате владельцу техники был причинен ущерб более чем в 5 миллионов тенге.
Районный суд признал подозреваемого виновным, и назначил ему 4,5 года ограничения свободы. Ему предстоит возместить материальный ущерб пострадавшему добровольно, в течение 3 месяцев.
Однако решение суда обжаловали обе стороны. Коллегия костанайского областного суда, вновь рассмотрев дело, изменила приговор первой инстанции, и назначила виновному лишение свободы сроком на 3 года, в колонии со средним режимом безопасности. Это решение может быть обжаловано только в Верховном суде Казахстана.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области