За полгода отдал 17 миллионов. Вымогателя задержали в Костанае

В полицию обратился мужчина, который сообщил о том, что в течении полугода у него на постоянной основе вымогают деньги.

Сотрудники управления по борьбе с организованный преступностью ДП Костанайской области установили вымогателя. Им оказался 29-летний ранее судимый гражданин.

«В ходе следствия выяснилось, что он в период с января по июнь 2023 года, применяя физическую силу, а также под угрозой ее применения, завладел денежными средствами в сумме 17 миллионов тенге, принадлежавших потерпевшему», — рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

В ходе проведения оперативно-следственных действий был установлен и задержан подозреваемый, у которого было изъято оружие и наркотики.

В настоящее время, проверяется причастность подозреваемого к иным преступлениям.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.