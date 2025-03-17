Аркалыкским судом вынесен приговор за применение насилия в отношении представителя власти. По информации областного суда, в одну из январских ночей, возле аркалыкского караоке-бара собралась толпа нетрезвых людей, некоторые из них нецензурно ругались.
К заведению подошли сотрудники СОБРа. Один из отдыхающих их обругал, а затем нанес удар рукой, как сказано, в сторону лица спецназовца, чем применил насилие, не опасное для здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей. В суде потерпевший просил привлечь нападавшего к уголовной ответственности по закону. Подсудимый не признал вину, просил его оправдать, в связи с отсутствием состава уголовного преступления.
Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признано состояние алкогольного опьянения. С учетом личности подсудимого суд ограничел ему свободу на 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.
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