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За попытку нападения на спецназовца наказан житель Костанайской области

— Сегодня, 15:43
Изображение для новости: За попытку нападения на спецназовца наказан житель Костанайской области

pixabay.com

Аркалыкским судом вынесен приговор за применение насилия в отношении представителя власти. По информации областного суда, в одну из январских ночей, возле аркалыкского караоке-бара собралась толпа нетрезвых людей, некоторые из них нецензурно ругались.

К заведению подошли сотрудники СОБРа. Один из отдыхающих их обругал, а затем нанес удар рукой, как сказано, в сторону лица спецназовца, чем применил насилие, не опасное для здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей. В суде потерпевший просил привлечь нападавшего к уголовной ответственности по закону. Подсудимый не признал вину, просил его оправдать, в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признано состояние алкогольного опьянения. С учетом личности подсудимого суд ограничел ему свободу на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.



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