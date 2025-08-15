Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на пленарном заседании Августовской конференции заявил, что с 2019 года бюджет системы образования вырос в 3 раза. Введено в эксплуатацию 1200 школ для более чем миллиона учеников.

В рамках проекта «Келешек мектептері» запланировано строительство 217 школ, 128 из них уже возведены. На средства Фонда поддержки инфраструктуры образования открыто более 60 школ, еще около 30 сейчас строятся.

«Если мы хотим стать передовой страной, необходимо обеспечить наилучшие условия для учителей. Я уделяю образованию особое внимание. Вы помните, что одно из моих первых решений на посту Президента в 2019 году касалось именно педагогов», — сказал Глава государства.

Принят Закон «О статусе педагога», учреждено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Оно присвоено уже 74 учителям. В прошлом году двое педагогов удостоились звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Это свидетельство огромного уважения, которое оказывает государство всему педагогическому сообществу. Мы уделяем особое внимание повышению социального статуса учителей. За последние четыре года их зарплата выросла в 2 раза. Сейчас надбавки получают более 500 тысяч учителей. Запущен проект «1000 лидеров изменений в образовании». 332 участника этого проекта уже стали директорами школ.

Учителя освобождены от дополнительной работы, не входящей в круг их обязанностей. Благодаря этому они могут полностью сосредоточиться на обучении детей».

Улицы в воде и потерянные автогосномера. Костанай залили дожди Сегодня на Костанай обрушился мощный ливень. Костанайцы делятся видео с затопленных улиц областного центра. В...

Когда включат горячую воду в Костанае? Пресс-служба КТЭК распространила сообщение для потребителей. Как сообщили на предприятии, подача горячего водоснабжения в Костанае...