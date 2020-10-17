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За последние сутки в Казахстане погибли четыре человека от пневмонии

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 в Казахстане на 17 октября, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 158 случаев заболевания, xtnsht случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 47 человек.

С 1 августа зарегистрировано: заболевших- 35 717, случаев с летальным исходом — 380, всего выздоровели – 28 165 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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