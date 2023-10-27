За поведением школьников и студентов будут следить полицейские Костанае

Для проведения право разъяснительной работы для учащихся учреждений образования с 26 октября сотрудники правоохранительных органов проводят операцию «Школа».

Представители, в первую очередь ювенальной полиции, а так же их коллеги из полиции криминальной, отделов по противодействию наркопреступности, намерены обойти все школы города.

«Данная работа проводится также среди учащихся колледжей и ВУЗов. Кроме того, особое внимание будет уделено соблюдению правил дорожного движения, на территории прилегающей к учебным заведениям. В вечернее время мы проводим рейдовые мероприятия по нахождению несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях, а так же в общественных местах», — сообщила начальник отделения ювенальной полиции ОМПС УП Костаная Ляззат Жамалиденова.

Из более чем девятисот правонарушений, совершенных костанайскими подростками в этом году, семьсот с лишним это именно нахождение детей в ночное время в развлекательных заведениях и на улицах.

«За пребывание на улице в позднее время, конечно, к ответственности будут привлекаться родители, и это тоже должны понимать несовершеннолетние. Профилактика. Не с целью, чтобы мы, прямо, выявили нарушения, но, чтобы учащиеся знали об ответственности за совершение каких-либо правонарушений», — сообщила Ляззат Жамалиденова.

В школах ювенальные инспекторы планируют рассказать детям о лудомании, то есть, игровой зависимости, о буллинге, или проще говоря, о травле, о том, как не стать жертвой мошенников, о правилах общения с незнакомыми людьми. Сотрудники криминальной полиции посветят школьников в то, кто такие дропперы, то есть помощники аферистов. Займутся полицейские и профилактикой наркомании среди молодежи. По данным сотрудников городского управления полиции, в этом году в Костанае в отношении несовершеннолетних совершено 13 преступлений. Сами подростки и дети нарушили закон 15 раз. На учете в полиции на данный момент состоит 273 юных костанайца.

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