За приставания на улице наказали шестерых мужчин в Костанайской области

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Два факта сводничества и шесть фактов приставания в общественных местах: результаты ОПМ «STOP трафик» в Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области.
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции совместно с территориальными подразделениями области выявлено 2 факта по статье «Организация и содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». Шесть привлечены к адмответственности по статье «Приставание в общественных местах».
В отношении троих жителей Аркалыка, двух жителей Лисаковска и одного жителя Мендыкаринского района составлены административные протоколы по ст.449 ч.1 КоАП РК. Приставали мужчины к прохожим в основном возле торговых центров или магазинов.
Также, полицейскими в ходе проведения рейдового мероприятия на территории города, задержаны 5 лиц, оказывающих интимные услуги за денежное вознаграждение.
За период ОПМ «STOP трафик» выявлено и поставлено по категории «сутенер» 2 человека, по категории «проститутка» — 3 человека.
Совместно с Костанайским филиалом общественного объеденения «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью» (КМПА) размешен в приюте оказания специальных социальных услуг жертвам торговли людьми 1 человек (идентифицирован жертвой сексуальной эксплуатации).