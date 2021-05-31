Фото из открытых источников
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 мая 2021 года в Казахстане
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За прошедшие сутки зарегистрировано 1 405 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Всего в стране подтвержден 386 549 случаев, из них:
в городе Алматы — 230,
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в городе Нур-Султане — 172,
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в ВКО — 79,
в Карагандинской области — 323,
в Алматинской области — 89,
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в Атырауской области — 49,
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в Павлодарской области — 65,
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в ЗКО — 75,
в Акмолинской области — 80,
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в Костанайской области — 41,
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в СКО — 40,
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в городе Шымкенте — 39,
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в Актюбинской области — 32,
в Жамбылской области — 24,
в Мангистауской области — 36,
в Кызылординской области — 15,
в Туркестанской области — 16.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области