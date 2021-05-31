Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 мая 2021 года в Казахстане

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За прошедшие сутки зарегистрировано 1 405 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтвержден 386 549 случаев, из них:

в городе Алматы — 230,

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в городе Нур-Султане — 172,

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в ВКО — 79,

в Карагандинской области — 323,

в Алматинской области — 89,

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в Атырауской области — 49,

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в Павлодарской области — 65,

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в ЗКО — 75,

в Акмолинской области — 80,

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в Костанайской области — 41,

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в СКО — 40,

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в городе Шымкенте — 39,

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в Актюбинской области — 32,

в Жамбылской области — 24,

в Мангистауской области — 36,

в Кызылординской области — 15,

в Туркестанской области — 16.

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